Ascolti Tv 22 giugno 2019, in 5 milioni a soffrire con l'Under 21

Ascolti Tv di sabato 22 giugno 2019. Su Rai1 la partita Italia-Belgio, Europei Under 21, è stata seguita da una media di circa 5 milioni di spettatori pari al 28,9% di share. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin 7 La Resurrezione ha ottenuto 2 milioni di media e il 13,4%. Su Rai2 per il ciclo Nel Segno del Giallo Lei Non è Tua Figlia 6,7%. Su Rete4 Una Vita 5,4%. Su Italia 1 Cinderella Story 4,4%. Su Rai3 Kilimangiaro Ogni Cosa è Illuminata 4,1%. Su La7 la serie Little Murders 2,4%. Su Rai4 Killer Elite 2%. Su Tv8 Ignoto 1 Yara, DNA di un’indagine 1,9%. Sul Nove Mangia, Prega, Ama 1,6%. Sul 20 Scontro Tra Titani 1,5%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia 14%. Su Rai3 La Mia Passione con protagonista Simona Ventura 5,7%. Su Rete 4 Stasera Italia Estate 5,1%. Su La7 Otto e Mezzo 5,1%. Su Italia1 CSI 3,9%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,4%. Sul Nove per la Nations League di Pallavolo Italia-Argentina 1,4%. Nel Preserale Reazione a Catena su Rai1 21,7%, Caduta Libera su Canale 5 il 20,7%. Domenica 23 Giugno 2019, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA