Ascolti Tv 24 settembre 2019, Raiuno ritrova La Strada di Casa

Ascolti Tv di ieri martedì 24 settembre 2019. Su Rai1 la fiction La strada di casa con il 17,5% di share e una media che sfiora i 4 milioni di spettatori vince la prima serata. Al secondo posto su Canale5 il film Cado dalle nubi con Checco Zalone al 13,4% e una media che sfiora i 3 milioni. Su Italia 1 il cinecomic Logan The Wolverine porta a casa l’8% e precede diMartedì con Giovanni Floris su La7 (6,3%), #cartabianca al 5,5% su Rai3, la pallavolo Francia-Italia (6%) su Rai2, Il Segreto (5,9%) su Rete4.



In fascia Access Prime Time I Soliti Ignoti su Rai1 al18,6%, Striscia la notizia su Canale5 al 16,7% Un posto al sole su Rai3 al 6,6%, C.S.I. su Italia1 al 5%, Stasera Italia su Rete4 al 5,3%, Otto e mezzo su La7 al 7,2%. Nel Preserale Reazione a catena su Rai1 al 25,7%, Caduta libera su Canale5 al 19,5%. In Seconda serata Porta a porta su Rai1 all’8,4%, Linea notte su Rai3 al 5,5%, In viaggio con papà su Canale5 al 7,6%, Jonah Hex su Italia1 al 6,7%, Una vita su Rete4 al 5,5%, diMartedì Più su La7 al 6%. Mercoledì 25 Settembre 2019, 10:59

