Ascolti Tv giovedì 24 settembre 2020. La Supercoppa la vincono Amadeus, Liorni e Amendola

Ascolti Tv giovedì 24 settembre 2020. Su Rai1 Nero a Metà con Claudio Amendola ha conquistato 4.553.000 spettatori pari al 21,3% di share. Su Canale 5 la Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia 2.600.000 e 11,7%. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry 987.000 e 4,5%. Su Italia 1 Chicago Med 936.000 (5,6%). Su Rai3 La Truffa dei Logan 684.000 spettatori (3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.013.000 e 6,1%. Su La7 PiazzaPulita 1.115.000 e 5,5%. Su Tv8 Ex Amici come Prima! 494.000 (2,2%), sul Nove Gino cerca Chef 310.000 (1,3%). Su SkyUno 767.000 e 2,8% per il primo passaggio della puntata di X Factor. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 909.000 con il 10,9%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.707.000 spettatori con il 19% e su Canale 5 Paperissima Sprint ridotta per la partita 3.187.000 e 13,2%. Su La7 Otto e Mezzo 1.799.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.368.000 (5,7%) nella prima parte e 1.435.000 (5,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 3,4% e 857.000. Su Italia1 CSI 1.126.000 (4,6%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.573.000 (6,3%). Su Tv8 Guess my Age 593.000 (2,4%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 628.000 (2,6%).



Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.502.000 (24,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.020.000 (17,4%). Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA