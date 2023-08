Ascolti Tv 9 agosto 2023, inarrestabile negli anni il successo di Beautiful

Ascolti Tv mercoledì 9 agosto 2023, in prima serata su Rai1 l’ultima replica di Scomparsa ha conquistato una media di 1.976.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5 la novità La Foresta degli Scomparsi 1.025.000 spettatori con share del 9.9%. Su Rai2 Delitti in Paradiso 960.000 pari al 7.6%. Su Italia1 Freedom Summer 595.000 con il 5.1%. Su Rai3 Nel secolo breve. 1963 L’assassinio di Kennedy 678.000 e 4.9%. Su Rete4 Zona Bianca 831.000 (7.5%). Su La7 Le regole della casa del sidro 459.000 e il 3.6%. Su Tv8 Name that Tune Indovina la Canzone in replica 304.000 (2.5%). Sul Nove Per qualche dollaro in più 365.000 (3.1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.872.000 con il 19.5%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate 1.895.000 pari al 12.7%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena è visto da 3.071.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5, in replica, The Wall 1.489.000 (14%).

Nel daytime al pomeriggio domina Canale 5: Beautiful 2.288.000 (20.3%), Terra Amara 2.362.000 (23.1%), La Promessa 1.899.000 (22.6%). Su Rai1 Estate in Diretta 1.297.000 con il 18.1%.

