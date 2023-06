Ascolti Tv 8 giugno 2023, testa a testa tra Zelig e Gli Anni più Belli

Ascolti Tv giovedì 8 giugno 2023, in prima serata su Rai1 il film Gli Anni più Belli ha conquistato una media di 1.982.000 spettatori pari al 12.4%. Su Canale 5 la replica di Zelig 1.981.000 pari al 14.4% di share (Zelig By Night: 841.000 – 14%). Su Rai2 la miniserie Spirale di Bugie 744.000 pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Chicago Fire 1.185.000 (6.7%). Su Rai3 – dalle 21.59 alle 23.18 – Indovina chi Viene a Cena 628.000 e 3.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.120.000 con l’8.4%. Su La7 Speciale Piazza Pulita: Fango 805.000 e 4.5%. Su Tv8 Made in Italia Una Casa per Ritrovarsi 385.000 con il 2.2%. Sul Nove The November Man 427.000 e 2.6%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.801.000 con il 22.1%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.319.000 (25.8%). Su Canale 5 Avanti un Altro! Story 2.240.000 (18.4%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 11:09

