Ascolti Tv 6 settembre 2020, Hotel Gagarin allo sprint su L'Ora della Verità

Ascolti Tv domenica 6 settembre 2020. Su Rai1 il film in prima tv Hotel Gagarin con Claudio Amendola e Luca Argentero è stato seguito da una media di 2.282.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 la serie L’Ora della Verità 1.823.000 e il 10,1%. Su Italia 1 Baywatch fa il 7,1%. Su Rai3 Nella tana dei lupi il 6,6%. Su Rete4 Faccio un salto all’Havana 4,8%. Su Rai2 la Finale della Supercoppa Italiana di Pallavolo 4,1%. Su Tv8 Masterchef Italia 3,8%. Sul 20 l’incontro di Uefa Nations League Svizzera-Germania 2,5%. Su La5 Notting Hill 2,5%. Su Iris Il Delitto Perfetto 2,3%. Su La7 la serie Chernobyl 2,3%. Sul Nove King Arthur l’1,6% di share.



In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 16,3% con 3.293.000 spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.275.000 spettatori e il 16,2%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rete 4 Stasera Italia 5,7%. Su Rai3 Sapiens Un Solo Pianeta 5,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,5%, sul Nove Little Big Italy 1,7%. Nel preserale Reazione a Catena 3.597.000 spettatori (23,9%). Al pomeriggio su Tv8 il Gran Premio d’Italia di F1 registra il 14,1% con 1.791.000 spettatori. Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 11:28

