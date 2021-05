Ascolti Tv 6 maggio 2021, su Rai1 Un Passo dal Cielo è al bacio

Ascolti Tv 6 maggio 2021. In prima serata su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo ha appassionato una media di 4.860.000 spettatori pari al 21,8%. Su Canale 5 Felicissima Sera Il Meglio Di con Pio e Amedeo 2.095.000 (11%).

Su Rai3 Amore Criminale 1.526.000 (6,3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 956.000 (5,3%). Su La7 PiazzaPulita 917.000 (5,2%). Su Tv8 Diretta Gol di Europa League 1.251.000 (5%). Su Italia 1 Gli Album di Freedom 781.000 (4%). Su Rai2 Anni 20 422.000 (1,7%). Sul Nove Conversazione con Francesco su Vizi e Virtù 264.000 (1%), Il Caso Vannini 239.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.024.000 (19,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.889.000 (15,1%). Su La7 Otto e Mezzo 2.050.000 (8,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.104.000 (4,6%) nella prima parte e 1.067.000 (4,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 850.000 (3,3%). Su Italia1 CSI 1.108.000 (4,4%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.368.000 (5,9%), Un Posto al Sole 1.886.000 (7,4%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 446.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.382.000 (24,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.434.000 (19,8%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA