Ascolti Tv 6 gennaio 2022, oltre 5 milioni per la Befana Amadeus

Ascolti del 6 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno, lo speciale della Lotteria Italia 2022 condotto da Amadeus è stato seguito da una media di 5.186.000 spettatori. Share dello 24%. Su Canale5 il film Il peggior Natale della mia vita con Fabio De Luigi 2.021.000 (9%). Su Italia1 il film fantasy Harry Potter e la pietra filosofale 1.734.000 (8,3%). Su Rai3 il film Alita Angelo della battaglia 891.000 (4%). Su Rete4 il film Unstoppable Fuori controllo con Denzel Washington 813.000 (3,6%). Su Rai2 il film musical The Greatest Showman 681.000 (3%). Su Sky Uno/+1 e on demand il quarto appuntamento di MasterChef Italia, il cooking show, prodotto da Endemol Shine Italy, ha registrato una media di 829mila abbonati con 3,1% di share. Nel dettaglio: primo episodio 883mila spettatori e 2,9% di share, il secondo 775mila e il 3,3%. Su La7 il kolossal del 1959 Ben Hur con Charlton Heston è stato rivisto da 332.000 spettatori (1,8%). Su Nove il documentario Living with Michael Jackson 381.000 (1,6%). Su Tv8 il film Matilde 6 mitica 335.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 3.106.000 (13,1%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.460.000 (6,2%), su Rete4 Controcorrente 910.000 (3,9%) nella prima parte e 965.000 (4%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 829.000 (3,5%),

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.418.000 (21,3%) e Tg1 5.151.000 (22,9%). Su Canale5 Caduta Libera (replica) 2.979.000 (14,6%) e Tg5 3.882.000 (17,1%).

In seconda serata su Rai1 Concerto dell’Epifania 834.000 (10,4%), su Canale5 St. Vincent 618.000 (6,3%), su Rai2 La Domenica Sportiva 785.000 (6,2%), su Italia1 Pressing 485.000 (6,6%).

