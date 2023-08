Ascolti Tv 6 agosto 2023, testa a testa tra Scomparsa e La Ragazza e l'Ufficiale

Ascolti Tv domenica 6 agosto 2023, in prima serata su Rai1 la fiction Scomparsa in replica ha conquistato una media di 1.719.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 La Ragazza e l’Ufficiale 1.634.000 spettatori e 13.7%. Su Rai2 Tim Summer Hits The Best Of 1.001.000 e 8%. Su Italia1 FBI: Most Wanted 840.000 (6%). Su Rai3 la replica de Le ragazze 707.000 con il 5.2%. Su Rete4 Una festa esagerata 544.000 (4%). Su La7 Miss Marple 243.000 con il 2.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 336.000 (2.6%). Sul Nove Little Big Italy 272.000 (2.1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.717.000 (19.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint Estate 2.087.000 con il 14.8%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.738.000 spettatori pari al 25%. Su Canale 5 Caduta Libera Weekend 1.431.000 e 13.35%.

Nel daytime al mattino su Rai1 A Sua Immagine Speciale Lisbona 1.700.000 con il 22.6%. A seguire Linea Verde Estate 2.390.000 con il 22.1%.

