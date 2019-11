Ascolti Tv 5 novembre 2019, vince la Champions. Bene Iene e Collegio

Ascolti Tv martedì 5 novembre 2019. L’Inter perde la partita in campo ma vince quella degli ascolti. Oltre 4,4 milioni di media spettatori ha seguito la gara con il Borussia Dortmund su Canale 5 e il dopo partita con Giorgia Rossi, pari al 16,7% di share. Su Rai1il film La Nostra Terra con Stefano Accorsi 2,8 milioni e il 12,2% di share. Seguono Italia 1 e Rai2, rispettivamente con Le Iene Show (1,8 milioni e 11,2%) e con Il Collegio (2,4 milioni e 10,6%). Su La7 DiMartedì 1,2 milioni e 5,5%. Su Rai3 #cartabianca un milione e 4,6%. Su Rete4 Una Vita 1,3 milioni e 5,2%. Su Tv8 Ex 1,5%, sul Nove Transporter: Extreme 2,1%. Su Real Time Matrimonio a Prima vista Sei mesi dopo 3,5%. Su Sky Sport Uno l’incontro di Champions League Napoli-Salisburgo 1,7% di share.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Viva RaiPlay! È stato visto da una media di 6,3 milioni di spettatori con il 23,8% di share. In leggero calo rispetto alla prima. Soliti Ignoti Il Ritorno 5,2 milioni e 19,2%. Su Canale 5 Striscina la Notizina 3,7 milioni e 14%. Su Rai2 Tg2 Post sale al 4,7%. Su Italia1 CSI Miami 5,3%. Su Rai3 That’s Amore 3,8% e Un Posto al Sole 6,1%. Su Rete4 Stasera Italia 4,6%, su La7 Otto e Mezzo 5,6%. Su Tv8 Guess my Age 2,2%, sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,9%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità sfiora i 5 milioni di media (24%). Su Canale 5 Caduta Libera quasi 4 milioni e 19,6%. Mercoledì 6 Novembre 2019, 11:21

