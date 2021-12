Ascolti Tv 5 dicembre 2021, Rai1 sulle punte nel segno di Carla

Ascolti Tv 5 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 Carla, il film dedicato alla vita e alla carriera dell’indimenticabile Carla Fracci con Alessandra Mastronardi è stato seguito da 3.598.000 spettatori, pari al 17,7% di share. Su Rai3 Che tempo che fa con Fabio Fazio che tra gli ospiti ha intervistato Zlatan Ibrahimovic: 2.646.000 (11,1%), a seguire Il Tavolo 1.650.000 (9%). Su Canale5 All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker: 2.171.000 (12,3%). Su Italia1 il film Oblivion con Tom Cruise 857.000 (4,3%). Su Rai2 NCIS New Orleans 879.000 (4%). Su Rete4 Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili 697.000 (3,9%). Su Tv8 MasterChef Italia 546.000 (3,3%). Su Nove I corti di Aldo Giovanni e Giacomo 502.000 (2,7%). Su La7 Atlantide con Andrea Purgatori 447.000 (2,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.794.000 (19,9%), su Canale5 Paperissima Sprint 2.822.000 (11,7%). Su Rete4 Controcorrente 929.000 (3,9%) nella prima parte, 820.000 (3,4%) nella seconda. Su La7 In Onda 762.000 (3,2%).

Nel Preserale su Rai1 Zecchino d’Oro 3.052.000 (16,6%), Tg1 4.503.000 (19,7%). Su Canale5 Caduta Libera 3.264.000 (15,7%), Tg5 3.778.000 (16,4%).

Nel daytime su Rai1 al mattino Santa Messa 1.964.000 (20,1%), Linea Verde 3.104.000 (21,4%). Al pomeriggio Domenica In prima parte 3.158.000 (18,7%), seconda parte 2.902.000 (18,8%). Su Canale5 al pomeriggio Amici 3.242.000 (20,1%), Verissimo prima parte 2.740.000 (17,7%), seconda parte 2.517.000 (14,5%).

Lo sport: su Rai2 90° Minuto 759.000 (3,9%), Domenica sportiva 905.000 (4,6%) e 968.000 (7,9%), Altra Ds 309.000 (5,2%), su Italia1 Pressing 325.000 (5,5%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 11:30

