Ascolti Tv, 3 agosto 2020. Il Ponte, il Giovane Montalbano e tanti Brividi

Ascolti Tv lunedì 3 agosto 2020. I quattro programmi più visti di ieri sono stati: Il Giovane Montalbano 4.268.000 (23,7%), Techetechetè 4.045.000 (19,9%), Inaugurazione Ponte di Genova 2.939.000 (23,6%), Paperissima Sprint 2.890.000 (14,3%). I primi tre di Rai1 e il quarto di Canale 5. In prima serata Il Pesce Innamorato sull’ammiraglia del Biscione è stato visto da 1.866.000 spettatori pari al 9,7% di share. Bene su Italia 1 la seconda puntata di Battiti Live con un'Elisabetta Gregoraci in grande spolvero, seguita da 1.548.000 spettatori (8,7%). Su Rai2 Hawaii Five 5,1%, NCIS New Orleans 4,5%. Su Rai3 la serie Bodyguard 4,5%. Su Rete4 Cobra 3,6%. Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare 2,9%. Su Tv8 L’Immortale 2,1%. Sul Nove Cambia la Tua Vita con un Click 2,1%. Sul 20 L’Ultima Discesa 2,1%.



In fascia Access Prime Time su Rai2 Tg2 Post 1.037.000 spettatori con il 5,1%. Su Rete4 Stasera Italia News 1.146.000 (5,9%) nella prima parte e 1.329.000 (6,5%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.082.000 (5,4%). Su Italia1 CSI 3,8%. Su Rai3 Vox Populi 4,2% e Un Posto al Sole 6,3%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 2,5%. Sul Nove la replica di Little Big Italy 1,3%.



Nel Preserale gli altri speciali sul Ponte di Genova sono andati così. Su Rete 4: 376.000 spettatori con il 3%. Su La7: 223.000 spettatori (1,8%). In seconda serata cresce Monica Maggioni con Sette Storie su Rai 1 (878.000 e l’11,1%). Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Agosto 2020, 12:42

