Ascolti Tv 2 settembre 2021, l'Italia di Mancini si consola con il 36% di share

Ascolti Tv 2 settembre 2021. In prima serata su Rai1 la partita Italia-Bulgaria valevole per la qualificazione ai Mondiali 2022 ha conquistato una media di 7.366.000 spettatori pari al 36% di share. Su Canale5 il film Aenne Burda: La donna del miracolo economico 1.784.000 (11,6%). Su Rai2 N.C.I.S. Unità Anticrimine 959.000 (4,6%) e la replica di Delitti in Paradiso 687.000 (5%). Su Italia1 FBI: Most Wanted 664.000 (3,9%). Su Rai3 il film Ogni tuo respiro 1.019.000 (5,4%). Su Rete4 il film Grand Hotel Excelsior 722.000 (4,3%). Su La7 il film Scent of a Woman Profumo di donna 391.000 (2,4%). Su Tv8 I Delitti del BarLume in replica 368.000 (2%). Sul Nove Notte prima degli esami Oggi 347.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Paperissima Sprint 2.286.000 (10,9%). Su Rai2 Tg2 Post 794.000 (3,8%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 832.000 (4,1%). Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1.061.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.433.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.092.000 (5,5%) nella prima parte e 1.095.000 (5,2%) nella seconda. Su La7 In Onda 878.000 (4,2%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 352.000 (1,7%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 384.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.587.000 (25,7%). Su Canale5 Caduta Libera 1.946.000 (14,6%). Su Rai3 le edizioni di Tg Regione 2.227.000 (15%).

In seconda serata su Rai1 Cose Nostre 966.000 (8,7%). Su Canale5 Tg5 Notte 312.000 (7%). Su Rai2 Rex 292.000 (5,5%). Su Italia1 Lincoln Rhyme Caccia al Collezionista di Ossa 284.000 (3,9%) nel primo episodio e 201.000 (5%) nel secondo. Su Rai3 Ossi di Seppia Il Rumore della Memoria 367.000 (3,3%). Su Rete4 Il commissario Zagaria 162.000 (3,1%). Su La7 Il dottor Stranamore 59.000 (1,4%).

