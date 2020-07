Ascolti Tv 2 luglio 2020, Temptation Island salpa con il vento in poppa

Ascolti Tv giovedì 2 luglio 2020. Su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia – in onda fino a mezzanotte e 40 minuti – è stata seguita da una media cha ha sfiorato i 3 milioni e 700 mila spettatori pari al 21,6% di share. Su Rai1 le repliche di Che Dio ci Aiuti 5 - in onda per lo stesso periodo di tempo - ha ottenuto due milioni di spettatori in meno di media e l’11,1% di share. Terzo posto per La7 con l’ultima puntata della serie Chernobyl che ha registrato una media del 5,5% di share. Su Italia 1 The Fast and the Furious: Tokyo Drift 4,5%. Su Rai2 Hawaii Five-0 4,4% e NCIS New Orleans 4,3%. Su Rete4 La Casa Stregata 3,8% di share.Su Rai3 Ogni cosa è illuminata 3,4%. Su Tv8 Vacanza d’Amore 1,9%, sul Nove Stargate 1,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.4 milioni e 17,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint sfiora i 3 milioni (15,4%). Su Rai2 Tg2 Post, nonostante la presenza tra gli ospiti di Matteo Salvini (5,2%), non supera Stasera Italia di Rete 4 con Veronica Gentili che nella seconda parte raggiunge il 5,4% di share. Su La7 In Onda fa il 5%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 2,9%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,5%, sul Nove Little Big Italy l’1,1%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena oltre 3,2 milioni (23,2%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2 milioni (15,1%).



Nella fascia del mattino così i programmi contenitori: su Rai1 Uno Mattina Estate 16,5%, C‘è Tempo per… 14,8%. Su Rai3 Agorà Estate 6,7% e Mi Manda RaiTre Estate 5%. Su La7 Omnibus 3,4%. A seguire Coffee Break 3,8%. Su Tv8 Ogni Mattina non decolla e resta fermo su una media di 96.000 spettatori (1%). Al pomeriggio bene La Vita in Diretta Estate con il 14,1%. Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 11:32

