Ascolti Tv 29 settembre 2023, Carlo Conti è Tale e Quale al successo. Bene Crozza e Zoro

Ascolti Tv venerdì 29 settembre 2023, in prima serata su Rai1 crescono gli ascolti di Tale e Quale Show, 22% di share: Licitra e Mongiovì una vittoria per due. Vincono la seconda puntata le imitazioni di Harry Styles e Noa. La seconda puntata dello show di Carlo Conti si conclude con un primo posto a pari merito. Tale e Quale Show ha conquistato una media di 3.227.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 La Voce che hai Dentro, la fiction con Massimo Ranieri 1.812.000 e 10.9%. Su Rai2 la partita dei Mondiali di Rugby Nuova Zelanda-Italia 600.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia1 Sopravvissuto The Martian 919.000 (6.1%). Su Rai3 4 giorni per la libertà. Napoli 1943: 560.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 Quarto Grado 1.369.000 (10.2%). Su La7 Propaganda Live 756.000 e il 5.9%. Su Tv8 I delitti del BarLume E allora zumba! 426.000 (2.5%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.006.000 spettatori con il 5.6% di share.

In Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.761.000 con il 20.9%, Affari Tuoi 4.313.000 e il 22.9%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.854.000 pari al 27.1%. Su Canale5 Caduta Libera 2.349.000 (17.4%). Su Rai2 Il Mercante in Fiera 399.000 spettatori con il 2.4%.

Nel daytime al pomeriggio La Vita in Diretta 1.748.000 spettatori con il 21.3% (presentazione a 1.444.000 e il 19.1%). Su Canale5 Uomini e Donne 2.390.000 spettatori pari al 25.9%, Pomeriggio Cinque 1.281.000 e 17.1% nella prima parte e 1.060.000 spettatori (13.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.016.000 e l’11.5%).

