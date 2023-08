Ascolti Tv 29 agosto 2023, ItalVolley femminile e Reazione a catena straripanti

Ascolti Tv 29 agosto 2023, in prima serata su Rai1 L’Allieva 3 ha conquistato una media di 1.800.000 spettatori pari all’11.4%. Su Canale 5 Scherzi a Parte 1.312.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 per gli Europei Femminili di Pallavolo Italia-Francia ha fatto il boom di 2.759.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Italia 1 per i Playoff di Champions League Galatasaray-Molde 714.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 Filorosso 611.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 The Next Three Days 651.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 In Onda Prima Serata 664.000 con il 4.1%. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate 483.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Redemption Identità Nascoste 377.000 spettatori con il 2.4%.

In fascia access prime time su Rai1 Techetechetè 3.332.000 spettatori con il 18.2%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.761.000 spettatori (26.8%). Su Canale 5 The Wall 2.169.000 spettatori (16%).

