Ascolti Tv di lunedì 28 marzo 2022: bene Studio Battaglia, l'Isola recupera nella seconda parte

Ascolti del 28 marzo 2022. In prima serata su Rai1 dalle 21.36 alle 23.18 – la fiction Studio Battaglia è stata seguita da una media di 4.260.000 spettatori pari al 19%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.23 – la terza puntata de L’Isola dei Famosi 16 ha appassionato 3.074.000 spettatori pari al 20,6% di share (La Isla Bonita di 4 minuti 1.051.000 e 25,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.140.000 (6,7%). Su Italia 1 Homefront 1.393.000 (6,1%). Su Rai3 Presa Diretta 1.343.000 (5,9%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.094.000 (5,1%). Su La7 il film Giochi di Potere 664.000 (3%). Sul 20 Hulk 519.000 (2,4%). Su Tv8 il film Sette Anime, con Will Smith, 305.000 (1,4%). Sul Nove Avamposti Uomini in Prima Linea 288.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.931.000 (20%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.441.000 (18%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine 1.432.000 (5,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.324.000 (5,6%), Un Posto al Sole 1.755.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.943.000 (7,9%). Su Rai2 Tg2 Post 1.217.000 (4,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.092.000 (4,5%) e 1.169.000 (4,7%). Su Tv8 Guess My Age 297.000 (1,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 284.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.506.000 (24,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.750.000 (21,3%).

In seconda serata su Rai1 Via delle Storie 954.000 (8,2%), S’è Fatta Notte 291.000 (4,4%). Su Canale 5 – dall’1.29 all’1.33 – La Pupa e il Secchione Short 863.000 (22,2%), Tg5 Notte 645.000 (19,7%). Su Rai2 Restart 253.000 (2,8%). Su Rai 3 Napoli L’Aldilà di Tutto 464.000 (3,3%), Tg3 Linea Notte 321.000 (3,9%). Su Italia1 Ghost Rider Spirito di Vendetta 398.000 (4,1%). Su Rete 4 Motive 177.000 (3,9%). Su Tv8 Il Meglio della Notte degli Oscar 123.000 (1,6%). Su La7 The Silent Man 120.000 (1,4%).

