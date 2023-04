Ascolti Tv 28 aprile 2023, con Carlo Conti Rai1 festeggia i Migliori Anni

Ascolti tv 28 aprile 2023, in prima serata su Rai1 il ritorno de I Migliori Anni ha conquistato una media di 3.465.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale5 Il Patriarca 2.427.000 e share del 14.8%. Su Rai2 The Good Doctor sesta stagione 869.000 pari al 4.6%. Su Italia1 Taken La vendetta 1.272.000 (6.6%). Su Rai3 Villetta con ospiti 736.000 (3.9%). Su Rete4 Quarto Grado 1.127.000 (7.8%). Su La7 Propaganda Live 801.000 e il 5.7%. Su Tv8 Formula 1 GP Azerbaijan 286.000 con l’1.6% (le Prove, dalle 21:58 alle 23:16, 493.000 e il 2.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.031.000 (5.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.009.000 con il 21.9%, Affari Tuoi 4.678.000 e il 23.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia 3.436.000 pari al 17.5%. Su Rai2 Tg2 Post 649.000 (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.292.000 con il 6.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.362.000 (7.2%), Un Posto al Sole 1.718.000 (8.6%). Su Rete4 Stasera Italia 786.000 (4.2%) e 763.000 (3.9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.229.000 (6.4%). Su Tv8 100% Italia 417.000 (2.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 577.000 (3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.562.000 pari al 26.4%. Su Canale5 Avanti un Altro 2.653.000 (20.3%).

