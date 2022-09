Ascolti Tv 27 settembre 2022, boom Imma Tataranni, bene Striscia e Floris, bravo Cattelan con Elodie e Fagnani

Ascolti del 27 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la fiction Imma Tataranni 2 Sostituto Procuratore ha conquistato una media di 4.424.000 spettatori pari al 25,2%. Su Canale 5 la commedia Tolo Tolo 2.346.000 (12,8%). Su Italia 1 l’incontro di Nations League Portogallo-Spagna 1.190.000 (5,7%). Così i talk: su La7 diMartedì 1.192.000 (7,8%), su Rete4 Fuori dal Coro 1.000.000 (6,9%) e su Rai3 CartaBianca 1.012.000 (5,9%). Su Rai2 Bad Boys for Life 727.000 (3,9%). Su Tv8 Pechino Express 649.000 (3,5%). Sul Nove Air Force One 279.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.609.000 (21,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.284.000 (20%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.381.000 (6,7%) e Un Posto al Sole 1.513.000 (7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.806.000 (8,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.056.000 (5,1%) e 1.123.000 (5,2%). Su Rai2 Tg2 Post 891.000 (4,2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 510.000 (2,4%). Su Tv8 100% Italia 387.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.146.000 (25,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.020.000 (19,5%). Su Rai2 – dalle 18 alle 20.01 – Campionati del Mondo di Pallavolo Femminile Italia-Belgio 901.000 (6,9%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.298.000 (13,4%). Boom dei tiggì delle 20: Tg1 5.181.000 (26,6%), Tg5 4.154.000 (21,1%), TgLa7 1.262.000 (6,4%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 al mattino Storie Italiane 851.000 (20,4%) e 822.000 (16,4%). Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.012.000 (21,3%) e 788.000 (19%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.427.000 (14,2%), Il Paradiso delle Signore 1.727.000 (20,8%), dopo il Tg1 (1.303.000 – 16.9%), Vita in Diretta 2.015.000 e 21,9% (presentazione: 1.514.000 – 19.4%). Su Canale5 Uomini e Donne 2.586.000 (26%), Amici 1.883.000 (22,5%), il daytime di Grande Fratello Vip7: 1.647.000 (20,7%). Pomeriggio Cinque 1.593.000 (18,9%) e 1.687.000 (17,7%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 853.000 (14,3%). Su Canale 5 X Style 571.000 (6%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 304.000 e 3,2% (Ancora Cinque Minuti: 202.000 – 3.4%). Molto divertenti le interviste-siparietto di Cattelan con Elodie e Francesca Fagnani. Su Rai3 il Tg3 Linea Notte 422.000 (6,8%).

