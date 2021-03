Ascolti Tv 25 marzo 2021, bene gli Azzurri e l'Isola. Bonolis e Laurenti meglio di Mattarella e Benigni

Ascolti Tv 25 marzo 2021. Prima serata su Rai1 la partita Italia-Irlanda del Nord, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali, è stata seguita da una media di 6.129.000 spettatori pari al 22,6% (pre e post gara con Paola Ferrari 3.585.000 e 14,4%). Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.05 – la quarta puntata di L’Isola dei Famosi 15/ma edizione: 3.370.000 (19,3%). Su Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato 1.774.000 (7,4%). Su Rai3 la replica de Il Quinto dell’Inferno 1.969.000 (8,2%) e L’Italia di Dante prima e dopo: 1.271.000 (7,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.001.000 (5,4%). Su La7 Piazza Pulita 821.000 (4,4%). Su Rai2 Anni 20, il rotocalco di attualità: 496.000 (2%). Su Tv8 Madame 356.000 (1,4%). Sul Nove Cambio Moglie 372.000 (1,4%) nel primo episodio e 232.000 (1,5%) nel secondo. Tra le reti non generaliste da segnalare: sul 20 L’Ultimo Samurai 441.000 (2%). Su Rai4 Criminal Minds 638.000 (2,3%) nel primo episodio e 714.000 (2,9%) nel secondo e 646.000 (3,4%) nel terzo. Su Iris Spy Game 477.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.319.000 (15,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.842.000 (6,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.200.000 (4,4%) nella prima parte e 1.222.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.065.000 (3,8%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Bollani 1.828.000 (6,8%) e Un Posto al Sole 2.024.000 (7,3%). Su Italia1 CSI Miami 1.403.000 (5,1%). Su Tv8 Guess My Age 606.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 552.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 – dalle 19.10 alle 19.57 – Dantedì Celebrazione dell’Anno Dantesco alla presenza del presidente Mattarella e con Roberto Benigni: 3.331.000 (15,6%). Ha fatto meglio Paolo Bonolis su Canale 5 con Avanti un Altro (4.690.000 e 22,4%). Su Rai2 1600 Venezia Speciale Anniversario 600.000 (3,2%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 4.007.000 (17,7%). Alle 19 Tg3: 2.957.000 (15,1%). Alle 20 Tg1: 5.652.000 (22,3%), Tg5: 5.439.000 (21,1%), TgLa7: 1.390.000 (5,4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 587.000 (6,2%). Su Canale 5 Tg5 Notte 719.000 (16,3%). Su Rai2 Senza Tregua Gli Invisibili 275.000 (1,8%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 491.000 (5,6%). Su Italia1 Sweeney Todd Il Diabolico Barbiere di Fleet Street 353.000 (4,5%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 11:44

