Ascolti Tv 25 maggio 2021, Montalbano anche in replica fa la goleada alla Partita del cuore

Ascolti Tv 25 maggio 2021. In prima serata su Rai1 la replica de La Luna di Carta con Il Commissario Montalbano ha conquistato una media di 4.659.000 spettatori pari al 22,1%. Su Canale 5 per la prima di Mediaset de La Partita del Cuore 2.197.000 (9,7%). Su Italia 1 Le Iene 1.689.000 (10,1%). Su La7 Floris con Michele Santoro fa salire diMartedì a 1.295.000 (6,2%). Su Rete4 Fuori dal Coro 995.000 (5,8%). Su Rai3 alla Berlinguer non basta Matteo Salvini per crescere negli ascolti (CartaBianca 903.000 4,4%). Su Real Time ottima performance per Flavio Montrucchio in Primo Appuntamento Crociera 666.000 (2,8%). Su Rai2 il ritorno di Game of Games, con Simona Ventura, 609.000 (2,7%). Sul Nove Il Potere dei Soldi 288.000 (1,8%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 370.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.143.000 (21,2%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.272.000 (14,4%). Su Rai2 Tg2 Post 849.000 (3,4%). Su Italia1 CSI 1.236.000 (5,2%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.106.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.739.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.071.000 (4,7%) nella prima parte e 1.061.000 (4,3%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.775.000 (7,4%). Su Tv8 Guess My Age 433.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 439.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.946.000 (25,1%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.350.000 (15,5%).

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 1.043.000 (12,8%). Su Rai 2 Una pezza di Lundini 310.000 (2,1%), su Rai 3 Tg3 Lineanotte 488.000 (6,3%). Su La7 DiMartedì Più 391.000 (4,7%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA