Ascolti Tv 25 aprile 2019. Vince la Coppa e la coppia De Filippi e Costanzo. Maria riporta in auge la Carrà e Maurizio fa il record

di Marco Castoro

Ultimo aggiornamento: 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascolti Tv di giovedì 25 aprile 2019. Su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina sfiora i 5 milioni di media spettatori e ottiene il 21,5% di share. Su Canale 5 Un amore cosi grande fa 2,8 milioni e il 12,6% di share. Maria De Filippi riporta il programma di Raffaella Carrà su valori consoni al blasone: oltre 2,2 milioni di media e il 10% di share su Rai3 per A Raccontare Comincia Tu. Su Rai2 il film Il fidanzato di mia sorella 7,1%. Su Italia 1 Colorado 6,8%. Su Rete4 Exodus Dei e Re 5,9%. Su La7 Piazza Pulita 6,1%. Su Tv8 Hotel Transylvania 1,9%. Sul Nove Prospettive di un delitto 1,3%.Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia 3,6 milioni 15,9%. Su Rai2 bene Tg2 Post (1,2 milioni e 5,2%). Su Italia1 CSI 4,2%. Su Rai3 Non ho l’età 6,7% e Un Posto al Sole 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 4,5% di media con la seconda parte che va meglio della prima e inverte la tendenza. Su La7 Otto e Mezzo 6,3%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,3%. Sul Nove Boom ha raccolto 1,4%. Nel Preserale L’Eredità 4,1 milioni e 24,4%. Su Canale 5 Caduta Libera sfiora i 3 milioni (17,7%). In seconda serata Porta a porta su Rai1 al 7,3%, Stracult live show su Rai2 al 3,7%, Linea notte su Rai3 al 3,6%, Maurizio Costanzo Show su Canale5 al 13,4%. Ancora un record per il decano degli anchorman tv. Al mattino va fortissimo Eleonora Daniele con Storie Italiane.