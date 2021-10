Ascolti Tv 24 ottobre 2021, Soliti Ignoti il più visto. Boom di Linea Verde

Ascolti Tv 24 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 Cuori ha conquistato una media di 3.849.000 spettatori pari al 18,5% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.176.000 (9,2%) e Il Tavolo 1.418.000 (7,3%). Su Canale 5 La Notte di Scherzi a Parte 1.706.000 (9,2%). Su Italia 1 The Legend of Tarzan 1.213.000 (5,7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 965.000 (4%) e NCIS New Orleans 921.000 (4%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 683.000 (3,7%). Su Tv8 MasterChef Italia 588.000 (2,6%). Su La7 Atlantide 263.000 (1,6%). Sul Nove Rocky II 270.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno che con una media di 4.729.000 spettatori (19,8%) è il programma più visto della domenica televisiva. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.830.000 (11,9%). Sui Rai3 la presentazione di Che Tempo che Fa 1.451.000 (6,6%). Su Italia1 NCIS 1.094.000 (4,6%). Su Rete 4 Controcorrente 957.000 (4,2%) nella prima parte e 751.000 (3,1%) nella seconda. Su La7 In Onda 694.000 (2,9%). Su Tv8 4 Ristoranti 591.000 (2,5%). Sul Nove Little Big Italy 358.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.927.000 (19,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.022.000 (15,6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 774.000 (4,5%) e Squadra Speciale Cobra 11: 591.000 (2,8%). Su Rai3 le edizioni del TgR 2.739.000 (13,4%).

Nel Daytime al mattino su Rai1 la Santa Messa 1.810.000 (20,3%). Su Canale5 la Santa Messa 1.134.000 (13,8%). Su Rai1 l’Angelus 2.310.000 (21%), Linea Verde 3.231.000 (22,8%). Su Rai2 Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura non va oltre il 3% (331.000 spettatori). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.712.000 (17,1%) nella prima parte e di 2.308.000 (16,3%) nella seconda, Da Noi… A Ruota Libera 1.898.000 (13%). Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 2.964.000 (19,9%), Verissimo 2.450.000 (17,8%) e Verissimo Giri di Valzer 2.199.000 (14,6%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 866.000 (5,9%) e Mezz’Ora in Più Il Tempo che Verrà 737.000 (5,4%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 499.000 (5,3%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 559.000 (8,9%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.315.000 (10,5%) e L’Altra DS 329.000 (5,5%). Su Italia1 Pressing 420.000 e 7,1% (Highlights 672.000 e 5,5%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 492.000 (5,4%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:44

