Ascolti Tv 24 marzo 2019, vince Fazio. E Giletti, con Corona, lancia la volata a Mentana

Ascolti Tv di domenica 24 marzo 2019. Su Rai1 Che Tempo che Fa è stato seguito da una media di 3,8 milioni di spettatori, pari al 15,3% di share (Il Tavolo 13,3%). Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua ha appassionato 3 milioni e il 14,3%. Su Rai2 The Good Doctor 2 è stato visto da 2,3 milioni e 9,4%. Su Italia 1 Le Iene 10,4% di share. Su Rai3 Amore Criminale 5%. Su Rete4 Olanda-Germania sfiora i 2 milioni con il 7,9% di share. Su La7 Non è l’Arena, con la presenza tra gli altri del sindaco di Roma Virginia Raggi, di Fabrizio Corona e Vittorio Sgarbi 6,8% con 1,5 milioni di spettatori. Su Tv8 4 Ristoranti 2,5% mentre sul Nove Camionisti in Trattoria 1,6%.



All’ora di cena su Canale 5 Paperissima Sprint 4,2 milioni e 16,9%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rai 2 Quelli che il Calcio dopo il Tg 4,6%. Su Rai3 I Dieci Comandamenti 5,1% di share. Su Tv8 4 Hotel 2,5.



Nel resto della domenica da segnalare Linea Verde con 3 milioni di spettatori e il 21,7% share, Kilimangiaro 7,9%, Domenica In 2,7 milioni e 19,3%, Domenica Live 2 milioni e 16,1% nella prima parte, Unomattina in famiglia 24,2%, Tg2 Speciale elezioni 4,9%, Maratona di Mentana 7,9%. © RIPRODUZIONE RISERVATA