Ascolti Tv 23 settembre 2021, Fino all'ultimo battito meglio delle Star

Ascolti Tv 23 settembre 2021. In prima serata su Rai1 la prima puntata della fiction Fino all’Ultimo Battito ha conquistato una media di 3.884.000 spettatori pari al 20,4%. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.37 – la seconda puntata Star in the Star 1.816.000 (11,5%). Su Rai2 la prima visione di Widows Eredità Criminale 818.000 (4,2%). Su Italia 1 Chicago Med 979.000 (5,2%). Su Rai3 l’esordio della seconda edizione di Lui è Peggio di Me 792.000 (4%) con Panariello e Giallini (2 punti in meno rispetto all’esordio della scorsa stagione). Su Rete4 Dritto e Rovescio 890.000 (6%). Su La7 PiazzaPulita 713.000 (4,6%). Su Tv8 I Delitti del BarLume Tana Libera Tutti 360.000 (1,8%). Sul Nove lo spettacolo teatrale di Teresa Mannino Terrybilmente Divagante 516.000 (2,7%). Su Sky Uno la seconda puntata di X Factor ha ottenuto 617.000 spettatori con il 3% (745.000 spettatori complessivi considerando +1 e on demand).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.345.000 (19,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.180.000 (13,9%). Su Rai3 Via dei Matti N.0: 1.112.000 (5,1%), Un Posto al Sole 1.619.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.291.000 (5,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.263.000 (5,7%) nella prima parte e 1.124.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 907.000 (3,9%). Su Italia1 NCIS 1.122.000 (5%). Su Tv8 Guess My Age 373.000 (1,6%). Sul Nove la nuova edizione di Deal With It Stai al Gioco 588.000 (2,6%).

Nel Preserale senza Reazione a Catena cresce su Canale 5 Caduta Libera 2.822.000 (17,9%) che supera Rai1 che dalle 18.33 alle 19.53 ha mandato in onda La Vita in Diretta Pop con l’annuncio del cast di Ballando 2.224.000 (15,6%). Su Rai2 – dalle 18.30 alle 19.38 – TG Sport Sera ha raccolto 496.000 spettatori (3,7%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.808.000 (15,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 658.000 (8,9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 372.000 (9%). Su Rai2 Ossessione Omicida 247.000 (3,2%). Su Rai3 Caro Marziano 528.000 (4,6%), Tg3 Linea Notte 528.000 (4,6%). Su Italia1 Codice d’Emergenza 268.000 (4,6%). Su Rete 4 il film Mamma Roma 161.000 (4,5%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA