Ascolti Tv 23 agosto 2023, Rai2 sugli scudi con Atletica e Volley femminile

Ascolti Tv mercoledì 23 agosto 2023, in prima serata su Rai1 Press Play La musica della nostra vita 1.631.000 spettatori di media pari all’11.7%. Su Canale 5 la prima puntata della serie Beyond Paradise 1.486.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 1.840.000 spettatori pari al 12% di share. Per gli Europei di Pallavolo Femminile Italia-Croazia 1.570.000 spettatori con l’11.9%. Su Rai Sport la prima parte di Italia-Croazia - dalle 21.15 alle 22.02 – 743.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine Summer 572.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Nel Secolo Breve 510.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Zona Bianca 814.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 Ipotesi di Reato 427.000 spettatori con share del 3.2%. Su Tv8 la replica di Name That Tune 341.000 spettatori con il 2.9%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.036.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.163.000 spettatori con share del 14%. Su Italia1 NCIS 813.000 con il 5.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole Le Storie 628.000 (4.1%). Su Rete4 Controcorrente 723.000 (4.8%) e 762.000 (4.9%). Su La7 In Onda 959.000 (6.2%). Su Tv8 4 Hotel 329.000 con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash 342.000 con il 2.2%. Su Rai Sport l‘Atletica Leggera 885.000 spettatori con il 5.8%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.120.000 spettatori (26%). Su Canale 5 The Wall 1.589.000 spettatori (13.8%). Su Rai2 i Mondiali di Atletica Leggera 1.138.000 spettatori (9.1%).

