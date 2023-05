Ascolti tv 22 maggio 2023, l'Isola si tiene a galla. Report si difende

Ascolti tv lunedì 22 maggio 2023, in prima serata su Rai1 la seconda puntata della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi ha conquistato una media di 2.920.000 spettatori pari al 16.1%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.01 – L’Isola dei Famosi 17 è stata seguita da 2.530.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 943.000 spettatori pari al 4.7% di share. Blue Bloods 845.000 con il 5.2%. Su Italia Suicide Squad 935.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Report 1.733.000 spettatori pari a share dell’8.9% mentre Report Plus - dalle 22.53 alle 23.17 – 1.253.000 con il 7.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica811.000 e il 5.5% di share. Su La7 Speciale Atlantide Andrea: scandalo a corte 373.000 spettatori con share dell’1.9%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.037.000 spettatori con il 21.6%. A seguire Affari Tuoi4.696.000 spettatori con il 23.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.398.000 spettatori e share del 16.8%. Su Rai2 Tg2 Post 940.000 con il 4.6%. Su Italia1 NCIS 1.314.000 con il 6.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.199.000 spettatori (6.3%), Un Posto al Sole 1.606.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia 768.000 (4.1%) e 703.000 (3.4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.410.000 (7%). Su Tv8 100% Italia Il Torneo dei Campioni 421.000 con il 2.1%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 383.000 con l’1.9%.

