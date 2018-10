Ascolti Tv, Morandi e D'Urso sprint vincente

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna la fiction di Gianni Morandi e per Fabio Fazio c’è filo da torcere. La sfida dello share è stata vinta da Canale 5: 15,3% contro 14,6%. Ecco i numeri, considerando che le due ore di trasmissione di entrambi i programmi hanno orari diversi. Dalle 21:33 alle 23:44 media di 3.328.000 spettatori per l'Isola di Pietro. Invece Che Tempo che fa dalle 20:39 alle 22:38 ha conquistato 3.701.000 spettatori.Su La7 Non è l’Arena fa il 5,3%. Su Rai2 NCIS 5,66%. Su Italia1 Le Iene 10%. Su Rai3 Amore Criminale chiude con il 4,5%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti è stato seguito da 2 milioni con il 7,6% di share. Su Sky Sport il derby di Milano ha tenuto con il fiato sospeso 2 milioni e 224 mila di appassionati con l’8,8% di share.La sfida pomeridiana tra Mara Venier e Barbara d’Urso è stata un testa a testa durante la sovrapposizione: 16,1% per Mara contro 16,3% per Barbara. Domenica In ha intrattenuto 2.567.000 spettatori pari a uno share del 16,7% nella prima parte e 2.184.000 spettatori (15,9%) nella seconda dalle 15 alle 17:23. A seguire La Prima Volta, con Cristina Parodi, ha registrato un ascolto medio di 1.735.000 spettatori pari al 12,1%. Domenica Live ha raccolto 2.334.000 (16,5%) con l’Attualità in onda dalle 14:20 alle 16:56; 2.572.000 (19,1%) con le Storie dalle 17 alle 17:20; 2.464.000 spettatori (18,3%) dalle 17:23 alle 17:54; 2.598.000 (17,9%) dalle 18 alle 18:26 e per finire 2.290.000 spettatori (14,9%) con L’Ultima Sorpresa dalle 18:32 alle 18:43. Media complessiva 17,1% con 2.402.000 spettatori e picchi di tre milioni. Primato stagionale e d'Urso in crescita.