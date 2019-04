Ascolti Tv 21 aprile 2019. Pasqua non è Natale e Alice non fa meraviglie. Non c'è più Bonolis e si vede, Caduta Libera parte con il freno a mano

Ascolti Tv di domenica 21 aprile 2019. Su Rai1 il film Risorto è stato seguito da una media di 3,8 milioni di spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 il classico Alice nel Paese delle Meraviglie ha appassionato soltanto 1,8 milioni pari all’8,3% di share. Su Rai2 la serie NCIS 16 da 1,6 milioni (7,5%). Stesso ascolto per FBI. Su Italia1 Il Ciclone 6,5%. Su Rai3 Città Segrete 6,7%. Su Rete4 il film Ufficiale e Gentiluomo 4,7%. Su La7 Non è l’Arena 5,6%. Su Tv8 l’esordio di Celebrity Masterchef 2 3,3% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria 2,4%.

Nella fascia Access Prime Time bene anche di domenica Amadeus con i Soliti Ignoti su Rai1 (4,2 milioni e 20,5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3 milioni e 15,1%. Su Rete 4 Tg4 Speciale 2,3%. Nel Preserale non c’è più Bonolis con Avanti un altro! e si vede. Caduta Libera su Canale 5 parte dal 12% per poi arrivare al 16%. L’Eredità si conferma con 3,7 milioni e 23,8%. Da segnalare su Rai1 il 24,7% di Unomattina in famiglia e il 25,7% della Santa Messa di Pasqua con una media di 2,3 milioni di spettatori. Bene anche Linea Verde (24,3%). Domenica In fa il 18%. © RIPRODUZIONE RISERVATA