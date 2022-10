Ascolti Tv 20 ottobre 2022, al Gf Vip non basta il ritorno di Bellavia per superare Malinconico

Ascolti del 20 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 il primo episodio della serie Vincenzo Malinconico Avvocato d’Insuccesso è stato seguito da una media di 4.132.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – Grande Fratello Vip 7 con il ritorno in studio di Marco Bellavia 2.391.000 (19,3%). Su La7 Piazza Pulita 1.063.000 (7,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 868.000 (6%). Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Bologna-Cagliari 1.032.000 (5,2%). Su Rai3 Amore Criminale con Emma D’Aquino 685.000 (3,7%). Su Rai2 L’Italia Criminale Il mistero Moby Prince 585.000 (3,1%). Su Tv8 Spider-Man: Far From Home 398.000 (2,2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show con Elettra Lamborghini e i Panpers 537.000 (3%). Su Sky Uno/+1 e on demand X Factor 582 mila abbonati di media (2,7%), in crescita del +14% rispetto alla settimana scorsa e 1 milione 840 mila spettatori di media nei sette giorni per la puntata precedente su Sky e Tv8.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.375.000 (21,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.642.000 (17,6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.369.000 (6,7%), Un Posto al Sole 1.532.000 (7,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.794.000 (8,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.028.000 (5,1%) e 901.000 (4,4%). Su Rai2 Tg2 Post 892.000 (4,3%). Su Tv8 100% Italia 521.000 (2,5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 539.000 (2,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.196.000 (25,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.183.000 (20,2%). Su Rai2 – dalle 18.45 alle 20.08 – Speciale Tg2 312.000 (2%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Sampdoria -Ascoli 784.000 e 5,1% (i rigori dalle 20.35 alle 20.52: 1.704.000 e 8,4%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.349.000 (13,5%).

Nel daytime da segnalare a mezzogiorno su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane 777.000 (17,1%). È Sempre Mezzogiorno 1.557.000 (16,4%). Su Canale 5 Forum 1.324.000 (19,6%). Su Rai2 I Fatti Vostri 490.000 (9,5%) e 829.000 (9,1%). Su La7 buona performance per Myrta Merlino con l’Aria che tira 395.000 (8,1%). Al pomeriggio Oggi è un Altro Giorno 1.490.000 (15,5%), Il Paradiso delle Signore 1.780.000 (22,2%). Dalle 16.50 alle 18.44 lo speciale Tg1 Verso il Nuovo Governo 1.309.000 (15%). Su Canale 5 Uomini e Donne 2.518.000 (26,4%), Amici 1.597.000 (19,8%), Grande Fratello Vip 1.390.000 (17,8%). Senza Vita in diretta Pomeriggio Cinque 1.767.000 (19,2%) supera Rai1. Su Rai2 cresce Pierluigi Diaco con Bella Mà ormai al 4% di share (315.000 e 3,9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 851.000 (11,1%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 450.000 e 4,2% (Ancora 5 minuti: 194.000 e 2,5%). Su Rai 3 la prima puntata di Sopravvissute 451.000 (3,6%), Tg3 Linea Notte 300.000 (4,2%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA