Ascolti tv 20 maggio 2023, anche Rai1 ha il suo tormentone di successo: si chiama Carlo Conti

Ascolti Tv sabato 20 maggio 2023, in prima serata dopo i 3,2 milioni di media spettatori del venerdì sera con I Migliori Anni, pari al 19.9% di share, Carlo Conti segna la doppietta su Rai1 con I Migliori Anni dell’Estate che conquistano 3.894.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale5 il film Come un gatto in tangenziale 2.023.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Speciale Tg2 Post 749.000 (4%). Su Italia1 Shrek 1.189.000 (6.6%). Su Rai3 Callas segreta Speciale La gioia della musica 899.000 con il 5.5%. Su Rete4 Controcorrente Speciale 687.000 (3.7%). Su La7 Eden Un pianeta da salvare 456.000 con il 3%. Su Tv8 Radio Italia Live Il Concerto 541.000 (3.2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.826.000 (25.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia 2.974.000 con il 15.8%. Su Italia1 N.C.I.S. 1.061.000 (5.7%). Su Rai3 Le Parole 1.435.000 pari al 7.7%. Su Rete4 Controcorrente 750.000 (4.1%) e 650.000 (3.4%). Su La7 In Onda 847.000 (4.5%). Su Tv8 4 Ristoranti 389.000 pari al 2.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 207.000 (1.2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.702.000 pari al 24.6%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 2.587.000 (17.8%).

