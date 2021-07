Ascolti Tv 20 luglio 2021, in vetta alla montagna di repliche c'è una Reazione a catena

Ascolti Tv 20 luglio 2021. In prima serata su Rai1 la replica di Carramba Che Sorpresa! ha coinvolto una media di 1.810.000 nostalgici pari all’11% (la presentazione di 10 minuti, omaggio di Adriano Celentano: 3.149.000 e 16,1%). Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore 1.425.000 (8,8%). Su Rai2 in prima tv Miss Fisher e la Cripta delle Lacrime 1.109.000 (6.1%) . Su Italia 1 la seconda puntata di Battiti Live 1.572.000 (11.6%). Su Rai3 Fabrizio De Andrè e PFM Il Concerto ritrovato 1.638.000 (8.5%). Su Rete4 Eliminators 867.000 (4.9%). Su La7 In Onda Prima Serata 705.000 (3.8%). Su Tv8 Ex Amici Come Prima 430.000 (2.3%). Sul Nove Beverly Hills Cop II 409.000 (2.3%).

In fascia Access Prime time su Rai1 Techetechetè 3.375.000 (18.1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.721.000 (14.5%). Su Rai2 Tg2 Post 1.116.000 (5.9%). Su Italia1 CSI 946.000 (5.2%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.142.000 (6.6%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.153.000 (6.5%) nella prima parte e 1.126.000 (5.9%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.042.000 (5.6%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 442.000 (2.4%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 276.000 (1.5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena con Marco Liorni 3.370.000 (25.5%). Su Canale 5 preceduta la replica di Conto alla Rovescia 1.552.000 (12,4%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 11:01

