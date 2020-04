Ascolti Tv 20 aprile 2020, Porro ha sconfitto pure il virus dello share

Ascolti Tv lunedì 20 aprile 2020. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio in replica dal titolo “Il gioco delle tre carte” ha superato i 5,9 milioni di spettatori pari al 21,3% di share. Su Canale 5 la prima tv di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è stata seguita da più di 3,4 milioni di spettatori pari al 14,3%. Terzo posto per l’ottimo Report su Rai3 che ha conquistato 2,8 milioni di spettatori e il 9,9% di share, e quarto posto per Quarta Repubblica di Nicola Porro con il 7,3% di share su Rete4, a testimonianza che anche in questo periodo si può fare della buona televisione senza abbondare nelle repliche. A proposito di repliche su Rai2 Stasera Tutto è Possibile si è fermata al 5,2%. Su Italia 1 il film Un’Estate al Mare al 6%. Su La7 Flightplan Mistero in volo 2,5%. Su Tv8 4 Ristoranti 1,7%. Sul Nove Baby Animals Il primo anno sulla terra 1,2%. Bene sul 20 The Foreigner (2,4%).



In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 5.965.000 spettatori con il 19,6%. La media delle teste al seguito è superiore addirittura anche a Montalbano. Su Canale 5 Striscia la Notizia va oltre i 5,8 milioni con uno share del 19,1%. Su La7 Otto e Mezzo sfiora i 2,5 milioni 8,1%. Su Rete4 Stasera Italia 5%. Su Rai2 Tg2 Post 3,8%. Su Italia1 CSI 5,2%. Su Rai3 Non ho l'Età 3,4% e la replica di Un Posto al Sole 3,3%. Su Tv8 Guess My Age 2,5%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 1,3%. Nel Preserale su Rai1 la replica de L'Eredità 4.862.000 spettatori (19,4%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 4.847.000 spettatori (19,7%). Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 12:11

