Ascolti Tv 1 aprile 2020, la semifinale del Gf Vip si distingue tra le tante repliche

Ascolti Tv mercoledì 1 aprile 2020. Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.05 – la semifinale del Grande Fratello Vip 4 è stata seguita da una media che ha sfiorato i 4 milioni di spettatori pari al 18,2% di share (in seconda serata il segmento Live 1,1 milioni e 15,3%). Su Rai1 Stanotte a Firenze in replica ha conquistato 3,4 milioni e il 12,6%. Su Rai2 Maltese Il Romanzo del Commissario in replica 1,4 milioni e il 4,9%. Su Italia 1 John Wick Capitolo 2 quasi 2,7 milioni (9,4%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 1,7 milioni e 6,6%. Su Rete4 Fuori dal Coro 1,6 milioni (6,5%). Su La7 Atlantide 3,1% e The Truman Show 2,5%. Su Tv8 Antonino Chef Academy 2,1%. Sul Nove – ospite il Premier Conte – Accordi & Disaccordi da record (2,7%). Su Rai Movie Mine Vaganti 2,2%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 5,7 milioni e 18,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5,4 milioni e 17,5%. Su Rai2 Tg2 Post 4,8%. Su Italia1 CSI 4,2%. Su Rai3 Non ho l’Età 3,6% e Un Posto al Sole 6,4%. Su Rete4 Stasera Italia 4,6%. Su La7 Otto e Mezzo 8,1%. Su Tv8 Guess My Age 2,4%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco l’1,4%. Nel Preserale su Rai1 la replica di L’Eredità 4,7 milioni (18,3%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 4,8 milioni (19,1%). Da segnalare l'ottimo ascolto della Santa Messa del mattino: 1,1 milioni con il 23,3%. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 11:52

