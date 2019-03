Ascolti Tv 18 marzo 2019. Spettatori in fuga da Il nome della rosa. Bene l'Isola dei Famosi e Made in Sud

Ascolti Tv di lunedì 18 marzo 2019. Su Rai1 la terza puntata della fiction Il Nome della Rosa scende alla media di 3,9 milioni di spettatori pari al 16,7% di share. Su Canale 5 la decima puntata de L’Isola dei Famosi (durata ben oltre l’una di notte) è stata vista da 2,9 milioni pari al 17,3% di share. Su Rai2 Made in Sud fa 2 milioni e il 9,9%. Su Italia 1 John Wick Capitolo 2 ottiene il 6,5%. Su Rai3 il ritorno di Report sfiora il 7%. Su Rete4 Quarta Repubblica 3,6%. Su La7 la serie Grey’s Anatomy 14 registra il 3,3%. Su Tv8 Skyfall 2,8%. Sul Nove l’esordio di Cucine da Incubo 7 fa il 2,2% di share.



All’ora di cena su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno supera i 5 milioni di spettatori di media (19,2%). Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 5.246.000 spettatori con uno share del 19,8%. Su Rai2 Tg2 Post fa il 4,4%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Non ho l’età 7,1% e Un Posto al Sole 7,7%. Su Rete4 Stasera Italia 4,4%. Su La7 Otto e Mezzo 7%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,2%. Sul Nove Boom 1,4%.



In seconda serata su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa 10,1% di share. A seguire S’è Fatta Notte con Maurizio Costanzo 8%. Su Canale 5 Tg5 Notte 14,7%. Su Rai2 Suburra – La Serie 6,6% nel primo episodio e 6,9% nel secondo. Su Rai 3 il ritorno Prima dell’Alba con Salvo Sottile 5,7%. Su Italia1 Final Destination 5 4,9%. Su Rete 4 Squadra 49 fa il 2,4% di share. © RIPRODUZIONE RISERVATA