Ascolti Tv 17 ottobre 2019, Eurogames non è Un Passo dal Cielo

Ascolti Tv giovedì 17 ottobre 2019. Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 è stato seguito da 4,3 circa di media spettatori pari al 19,5% di share. Su Canale 5 Eurogames ha sfiorato i 2 milioni (9,8%). Su Rai2 Maledetti Amici Miei non arriva ai 900 mila spettatori (4,4%). Su Italia 1 Le Iene show vicinissime ai 2 milioni (12%). Su Rai3 Il Palazzo del Vicerè 4,1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 7%. Su La7 PiazzaPulita 5,5%. Su Tv8 Creed Nato per combattere 2,8%, sul Nove Il Caso Vannini 1,7%. Su Iris Cielo di Piombo Ispettore Callaghan 2,4%. Su Sky Uno X Factor 2019 sigla il 3,8% con circa un milione di abbonati al seguito.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,2 milioni (20,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia oltre 4,6 milioni (18,3%). Su Rai2 Tg2 Post 3,1%. Su Italia1 CSI Miami 4,6%. Su Rai3 Storie Minime 5,4% e Un Posto al Sole 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia 5,1%, su La7 Otto e Mezzo 6,9%. Su Tv8 Guess my Age 2,2%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,7%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità poco meno di 4,7 milioni (24,5%). Su Canale 5 Caduta Libera poco più di 3,7 milioni (20,2%). Venerdì 18 Ottobre 2019, 11:09

