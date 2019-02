Ascolti Tv 17 febbraio 2019, Canale 5 torna super con la fiction Non Mentire. Bene Tiki Taka con l'intervista a Wanda Nara

Ascolti Tv di domenica 17 febbraio 2019. Su Rai1 Che Tempo Che Fa, con ospiti come Matteo Renzi e Loredana Bertè, ha conquistato 3,8 milioni di media spettatori pari al 14,9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 2,3 milioni e il 13,3% di share. Ma la serata share è stata vinta da Canale 5 con l’esordio della fiction Non Mentire (oltre 3,5 milioni di media spettatori pari al 15,5% di share). Su Italia1 Le Iene 1,9 milioni e il 10,3%. Su Rai2 The Good Doctor 2 circa 2,4 milioni (9,4%). Su La7 Non è l’Arena con ospite Matteo Salvini nella prima parte 1,3 milioni con il 6,6%. Su Rai3 Le Ragazze 1,2 milioni e il 5,2%. Su Rete4 il film Delitti Inquietanti 786.000 spettatori con il 3,3% di share. Su Tv8 4 Hotel 1,6%, sul Nove Camionisti in Trattoria 1,6%.



Nel resto della giornata da segnalare Uno Mattina in Famiglia al 25,8% nella seconda parte. Domenica In oltre 3,2 milioni di media spettatori (20,4%) nella prima parte. Conferma per Domenica Live con picchi del 18% di share e di quasi 3 milioni di media spettatori. Tiki Taka va forte con l’intervista di Pierluigi Pardo a Wanda Nara (10,3%). Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 978.000 spettatori (7,6%).

