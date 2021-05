Ascolti Tv 16 maggio 2021, il Cigno in Compagnia mette le ali

Ascolti Tv 13 maggio 2021. In prima serata su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato una media di 3.757.000 spettatori pari al 16,6% di share. A conferma dell’ottimo lavoro di RaiFiction. Mentre su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera 2.835.000 (13,2%) con Paolo Bonolis e Luca Laurenti si attesta sui valori di share consoni alla prima serata domenicale del Biscione, come accadeva con Live Non è la d’Urso. Su Rai3 Che Tempo Che Fa - dalle 20.37 alle 22.10 – 2.717.000 (10,9%), a seguire Che Tempo Che Fa Il Tavolo – dalle 22.13 alle 23.35 - 1.517.000 (7,1%). Su La7 Non è L’Arena 1.252.000 (5,1%) nella prima parte dalle 21.12 alle 22.55 e 1.092.000 (8,6%) nella seconda parte dalle 23 alle 0.54. Su Rai2 The Rookie 1.136.000 (4,5%) mentre Bull 1.063.000 (4,3%). Su Italia1 Gemini Man 1.419.000 (6,2%). Su Rete4 il film Robin Hood 769.000 (4,2%). Su Tv8 Antonino Chef Academy 313.000 (1,4%). Sul Nove Supernanny 347.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.723.000 (19,2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.160.000 (12,9%). Su Italia1 CSI 960.000 (4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 983.000 (4,2%) nella prima parte e 985.000 (3,9%) nella seconda. Su Tv8 Quattro Ristoranti 489.000 (2%). Sul Nove Little Big Italy 305.000 (1,3%). Su Rai3 l’anteprima di 32 minuti di Che Tempo che fa (1.437.000 e 6,5%). Su La7 la presentazione di 29 minuti di Non è l’Arena 1.032.000 e 4,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.931.000 (20,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro 2.896.000 (15,4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 762.000 (4,9%) nella prima parte e 887.000 (4,9%) nella seconda. Su Italia1 – dalle 17.10 alle 20.02 – la finale degli Internazionali d’Italia di tennis 925.000 (5,7%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 679.000 (6,9%). Su Rai 2 La Domenica Sportiva 1.089.000 (8,3%), L’altra DS 295.000 (4,6%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 467.000 (4,5%). Su Italia 1 Pressing Serie A 408.000 (6,4%). Su Rete 4 Il film Cuori Estranei 112.000 (2,6%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA