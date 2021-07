Ascolti Tv 15 luglio 2021, più di 4 milioni hanno visto e rivisto la vittoria degli azzurri

Ascolti Tv 15 luglio 2021. Su Rai 1 Sogno Azzurro La strada per Wembley ha registrato una media di 4.133.000 telespettatori, pari al 21,2% di share. A seguire La finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia, in replica, è stata rivista da una media di 1.728.000 telespettatori, share 13,2%. Su Canale 5 Il film Nove lune e mezza 2.119.000 (12,2%). Su Rai 3 A raccontare comincia tu in replica con Raffaella Carrà che intervista Renato Zero 1.505.000 (8,51%). Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 1.101.000 (6,1%). Su Italia 1 Il film The Fast and the Furious: Tokyo Drift 901.000 telespettatori (5,1%). Su Rete 4 Il film Le crociate 569.000 (3,7%). Su La7 In onda Prima serata 734.000 (4,1%). Su Tv8 I delitti del BarLume 393.000 (2,2%). Su Nove Il film Matrimonio a quattro mani 509.000 telespettatori (2,9%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 11:18

