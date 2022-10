Ascolti Tv 13 ottobre 2022, Imma Tataranni chiude in bellezza. Oltre 2,2 milioni per la pallavolo femminile

Ascolti del 13 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 il finale della seconda stagione della fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore è stato seguito da una media di 4.366.000 spettatori pari al 24,1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.21 – il Grande Fratello Vip 7: 2.541.000 e 19,5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 958.000 (6,6%). Su La7 Piazza Pulita 874.000 (5,9%). Su Tv8 l’incontro di Europa League Lazio-Sturm Graz 802.000 (3,9%). Su Rai2 il documentario Unabomber 685.000 (3,7%). Su Italia 1 Atomica Bionda 873.000 (4,7%). Su Rai3 – dalle 22.11 alle 23.59 - Una Intima Convinzione 281.000 (1,7%). Sul Nove Only Fun Comico Show 461.000 (2,4%). L’episodio di X Factor su Sky Uno/+1 e on demand 512.000 abbonati di media e 2,2%. Sono 1.893.000 gli abbonati medi che nei sette giorni su Sky e Tv8 hanno visto la puntata precedente.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.409.000 (20,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.646.000 (16,8%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.120.000 (5,2%). Su Rai3 – dalle 20 alle 22.01 – la semifinale Italia-Brasile dei Mondiali di Pallavolo Femminile è stata vista da una media di 2.201.000 spettatori (10,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.853.000 (8,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.150.000 (5,5%) e 912.000 (4,2%). Su Rai2 Tg2 Post 797.000 (3,6%). Su Tv8 Uefa Europa League 259.000 (1,2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 548.000 (2,6%).





Nel daytime a mezzogiorno su Rai1 – dalle 9.45 alle 13.43 – Tg1 Il Nuovo Parlamento 1.307.000 (17,5%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.623.000 (15,7%), Il Paradiso delle Signore 1.917.000 (21,5%), Vita in Diretta 1.986.000 e 20% (presentazione: 1.554.000 e 18%). Su Canale 5 Uomini e Donne 2.463.000 (23,9%), Amici 1.685.000 (19%), Grande Fratello Vip 1.582.000 (17,8%), Pomeriggio Cinque 1.554.000 e 15,7% (Presentazione 1.267.000 – 14.6%, Saluti: 1.609.000 – 14.2%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 968.000 (13,5%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 351.000 e 3,7% (Ancora 5 Minuti su Rai2: 250.000 e 3.6%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 212.000 (2,9%).

