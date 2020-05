Ascolti Tv 13 maggio 2020, ancora una sconfitta per Rai1 contro la De Filippi

Ascolti Tv mercoledì 13 maggio 2020. Su Canale 5 Tu si que Vales è stato rivisto da una media superiore ai 3,6 milioni di spettatori pari al 18,9% di share. Su Rai1 Stanotte al Museo Egizio non arriva a 2,9 milioni (11,7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? più di 2,2 milioni e il 9,3%. Su Rai2 Sister Act registra 2 milioni e il 7,6%. Su Italia 1 Rogue One a Star Wars Story 5,1%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale 1,3 milioni con il 4,1%. Su La7 Atlantide Il Prezzo del Riscatto 4,1%. Su La5 Bridget Jones’s Baby 2,8%, su Tv8 Ex 2,5%, su Iris Black Mass L’Ultimo Gangster 2,3%, su Rai4 Le Colline hanno gli Occhi 2%, sul Nove Tutto il Mondo Fuori 0,7%.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 5.038.000 spettatori con uno share del 17,2%. Su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno in replica 5.024.000 e 17%. Su La7 Otto e Mezzo 2,3 milioni (7.9%), su Rete4 Stasera Italia quasi 1,7 milioni (6%). Su Rai2 Tg2 Post 4,5% con 1,3 milioni. Su Italia1 CSI 4,1%. Su Rai3 Palestre di Vita 2,6%. Su Tv8 Guess my Age 2% di share. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco l’1%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,4 milioni (20,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3,9 milioni (19,1%). Da segnalare al mattino su Rai1 la Santa Messa è stata seguita da 1.417.000 spettatori con il 25,4% di share. Su Rai3 Agorà 9,6% e Mi Manda RaiTre 6,3%. Al pomeriggio su Canale 5 Uomini e Donne 20% con più di 3 milioni di spettatori. Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 11:36

