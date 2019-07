Ascolti Tv 13 luglio 2019, Morandi è Superstar. Stasera Italia Estate supera In Onda. Bene il Tour

Ascolti Tv di sabato 13 luglio 2019. In prima serata su Rai1 Techetechetè Superstar dedicato a Gianni Morandi sfiora i 3 milioni di media pari al 18,7% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 media di 1,9 milioni circa e 14%. Su Rai2 Mai Giocare con la babysitter 7,1% e Bull 4,7%. Su Italia 1 Il Mondo è perduto Jurassik Park 5,8%. Su Rete4 Una Vita 5,7%. Su Rai3 Chasing Maverick 5,3%. Su Nove Fuga da Alcatraz 3,5%. Su La7 Little Murders 2,8%. Su Tv8 Napoli-Benevento 1,4%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 15,1%. Su Rete 4 cresce Stasera Italia Estate grazie all’affiatamento della coppia Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili (5,2% nella prima parte e 6,3% nella seconda). Battuta In Onda su La7 (4,8%). Su Rai3 La Mia Passione 3,8%. Su Italia 1 CSI 4,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 1,4%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena supera i 3 milioni e 23,8%. Su Canale 5 Caduta Libera 17%. Da segnalare nel pomeriggio il 17,7% di share registrato su Rai2 all’arrivo di tappa del Tour de France. Domenica 14 Luglio 2019, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA