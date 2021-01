Ascolti Tv 13 gennaio 2021, Chi l'ha visto? non sbanda neanche contro la Juve

Ascolti Tv 13 gennaio 2021. Su Rai1 la partita di Coppa Italia Juventus-Genoa ha conquistato una media di 4.865.000 spettatori pari al 18,9% di share. Su Canale5 la prima puntata di Made in Italy 3.249.000 (13,7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.195.000 (9,7%). Su Italia1 Sopravvissuto The Martian 1.666.000 (7,4%). Su La7 Speciale TgLa7 Crisi di Governo 1.335.000 (5,4%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 1.057.000 (4,6%). Su Rai2 La ragazza dei tulipani 1.154.000 (5%). Su Tv8 Io prima di te 665.000 (2,7%). Sul Nove la partita di Supercoppa di Spagna Real Sociedad-Barcellona 184.000 (0,8%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 4.373.000 spettatori con il 15,8%. Su Rai2 Tg2 Post 1.752.000 (6,4%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.187.000 (4,3%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.665.000 (6,2%) e Un Posto al Sole 2.028.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.679.000 (6,2%) nella prima parte e 1.688.000 (6%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 2.381.000 (8,5%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 553.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 362.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.138.000 (22,6%). Su Canale5 Caduta Libera 3.418.000 (15,4%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione delle 19.35 3.370.000 (14,3%). Alle Ore 20.00 Tg1: 6.695.000 (26%), Tg5: 4.984.000 (19,1%), Tg La7: 1.703.000 (6,5%).

Al pomeriggio così le partite di Coppa Italia: su Rai 1 Fiorentina-Inter 2.476.000 (18,8%), su Rai2 Napoli-Empoli 1.647.000 (8,9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.024.000 (12%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 822.000 (9,6%). Su Canale5 Yves Saint Laurent 365.000 (6,2%). Su Rai2 Restart 185.000 (2%).

Da segnalare su RaiNews24 l’ottima performance dell’edicola notturna È già domani, con l’1,3% di share e 201.000 spettatori di media.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 12:53

