Ascolti Tv, numeri vincenti per La 7 nel 2020

Sesta Rete in prime time per il terzo anno consecutivo: un nuovo eccellente risultato per La7 che, nell’anno che si è appena concluso, migliora ancora i propri ascolti. Nel 2020, infatti, la Rete di Cairo Communication ha fatto segnare un ascolto medio del 4,82% di share nella fascia 20.30-22.30, posizionandosi così ancora una volta al sesto posto, davanti a Retequattro (4,76%). Nella medesima fascia oraria in aumento il dato dei telespettatori medi giornalieri che si attestano a 1.208.000 (+9% rispetto al 2019).

Bene le altre fasce della giornata, con quella del mattino (07.00-12.00) dove La7 si posiziona al quarto posto assoluto con il 3,92% share, davanti a Rai 2 (3,06%), Italia 1 (2,35%) e Retequattro (1,83%).

Nell’arco dell’anno La7 ha contattato nel complesso oltre 52 milioni di individui diversi tra loro (+ 1,1 milioni rispetto al 2019), ovvero il 90% della popolazione italiana adulta.

Eccellenti le performance sui target pregiati. Sui laureati - in prime time (20.30-22.30) - è seconda rete nazionale con il 9,73%, mentre nel totale giornata (7.00-02.00) arriva al quarto posto con il 6,75%. Sul target CSE Alta (ovvero il pubblico con la più alta capacità di spesa) ottiene il quarto posto nella giornata (07.00 – 02.00) con il 6,02%, mentre in prime time tocca l’8,46%, che vale il terzo posto assoluto.

La7 si conferma inoltre leader tra le generaliste per ore di informazione trasmesse: nel 2020 sono state infatti quasi 5.200 le ore di genere informativo, ovvero quasi 100 ore alla settimana, pari al 59% dell’intera offerta televisiva di rete. Imponenti anche le ore di diretta con oltre 3.700 di produzione live, di cui più di 922 nelle fasce serali, ovvero quasi la metà dell’intera programmazione serale, (+8% rispetto al 2019), grazie alle quali La7 risulta essere la seconda tv per numero di ore di diretta trasmesse.

Eccellenti nel 2020 anche i risultati ottenuti sulle piattaforme web e social: sono stati infatti 79,2 milioni di browser unici sui siti e app (+95% rispetto al 2019). Le visualizzazioni di pagina sono state 453,2 milioni ( +44% vs 2019). Le stream views sono state 183,8 milioni ( +42% rispetto al 2019). A questi dati si aggiungono le visualizzazioni dei canali La7 sulla piattaforma YouTube che sono state 436,6 milioni ( +48% rispetto al 2019).

Per quanto riguarda i social network, si registrano 5,4 milioni di follower dei profili de La7 e dei suoi programmi attivi su Facebook, Twitter e Instagram (+24% rispetto al 2019), 1.189 milioni di visualizzazioni social (+59% sul 2019) e 20,1 milioni di interazioni social (+57% sul 2019).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 13:18

