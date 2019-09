Ascolti Tv 12 settembre 2019, Del Debbio col 9% è più Dritto che Rovescio

Ascolti Tv di giovedì 12 settembre 2019. La calda estate della politica è stata una mano santa per gli ascolti dei talk. Dopo il boom all’esordio di Floris, Gruber, Giordano, Palombelli, Porro ecco che anche Del Debbio vola sfiorando il 9% alla sua prima stagionale. Ospite Matteo Salvini che martedì scorso ha trascinato al buon risultato anche l’esordio di Vespa, il quale però ha perso quasi 3 punti di share alla seconda con ospite Nicola Zingaretti, che almeno in tv non è bravo come il fratello Luca-Montalbano. Anzi nella tre giorni di Porta a Porta quella con ospite il segretario del Pd è stata quella di gran lunga peggiore per quanto riguarda lo share. Dei talk in prima serata solo la Berlinguer è rimasta sulle posizioni dell'anno scorso (martedì è stata doppiata da Floris).



La prima serata di ieri è stata vinta da Rai1 con Un Passo dal Cielo 5, seguito da 4,3 milioni di spettatori pari al 21,2% di share. Su Canale 5 Cinquanta sfumature di Rosso 2,3 milioni e l’11,4%. Terzo posto per Dritto e Rovescio su Rete4 visto da 1,6 milioni e l’8,9%. Su Italia 1 Fast & Furious 7 (7,5%). Su Rai3 Fuori controllo 5,3%, su Rai2 Power Rangers 3,2%. Su La7 The Women 2,5%. Su Tv8 Notte Brava a Las Vegas 1,2%, sul Nove Ex Amici come Prima 2,4%. Su Sky Uno le audizioni di X Factor 2019 registrano il 3,8% con 833.000 spettatori.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 18% e oltre 4 milioni. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,4 milioni e 14,8%. Su Rai2 Tg2 Post 3,3%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 6,4% nella prima parte e 6,9% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 8,3% con 1,8 milioni. Su Tv8 Guess my Age 2,5%. Sul Nove Little Big Italy 1,4%.



Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,8 milioni (23.5%). Su Canale 5 Caduta Libera 2,9 milioni (18,9%). Al pomeriggio su Rai1 Vieni da Me 12,4%. La Vita in Diretta 14,5% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 17,7%, Bitter Sweet 21,2%. In seconda serata Porta a Porta 12,5% di share. Venerdì 13 Settembre 2019, 11:32

