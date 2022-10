Ascolti Tv 12 ottobre 2022, nel daytime vola Il Paradiso delle Signore. Bene I Fatti Vostri

Ascolti dell’12 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio La Gita a Tindari ha conquistato una media di 3.022.000 spettatori pari al 18,2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 alle 0.33 – la terza puntata di Emigratis con Pio e Amedeo 2.019.000 (14,4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.644.000 (10,2%). Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso 1.017.000 (5,4%), Bull 587.000 (3,7%). Su Italia1 3 Days to Kill 1.252.000 (7,3%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 718.000 (5,2%). Su La7 Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo 705.000 (4%). Su Tv8 X Factor 447.000 (2,7%). Sul Nove Apocalypto 288.000 (1,8%). Su Sky il quarto appuntamento con la seconda stagione di Petra 605.000 abbonati.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.148.000 (20,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.532.000 (17,3%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.331.000 (6,5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.377.000 (6,7%), Un Posto al Sole 1.595.000 (7,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.622.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.070.000 (5,2%) e 936.000 (4,6%). Su Rai2 Tg2 Post 845.000 (4,1%). Su Tv8 100% Italia 403.000 (2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 441.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.198.000 (25,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.798.000 (17,7%). Su Sky Sport Uno l’incontro di Champions League Ajax-Napoli 331.000 abbonati e il 2%. Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.416.000 (13,8%). Così i tiggì delle 20: Tg1 4.654.000 (23,9%), Tg5 3.954.000 (20,1%) TgLa7 1.129.000 (5,7%).

Nel daytime da segnalare su Rai2 l’ottima performance di Salvo Sottile e Anna Falchi con I Fatti Vostri 500.000 (9,6%) e 952.000 (10,4%). Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.507.000 (15,8%), Il Paradiso delle Signore 1.652.000 (21%), Vita in Diretta 1.918.000 e 20,5% (presentazione di 13 minuti: 1.455.000 – 18.8%). Su Canale 5 Uomini e Donne 2.424.000 (25,7%), Amici 1.667.000 (21,3%), Gf Vip 1.481.000 (18,6%), Pomeriggio Cinque a 1.501.000 e 16% (presentazione: 1.258.000 – 15.3%; Saluti: 1.476.000 – 14%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 712.000 (12,1%). Su Canale 5 Tg5 Notte 506.000 (13,2%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 392.000 e 3,9% (Ancora 5 Minuti su Rai2: 257.000 – 3.9%), Felicità 136.000 (3,1%). Su Rai3 il Tg3 Linea Notte 543.000 (8,8%). Su Italia1 Lone Survivor 299.000 (6%). Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali 86.000 (3,2%). Su La7 Doc Il Louvre Un Museo Faraonico 164.000 (2,1%). Su Tv8 Pechino Express 108.000 (2,3%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 11:41

