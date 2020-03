Ascolti Tv 12 marzo 2020, uno spettatore su 4 ha visto Don Matteo. Vola lo share dei tiggì della sera

Ascolti Tv giovedì 12 marzo 2020. Su Rai1 Don Matteo 12 si avvicina ai 6,7 milioni di spettatori pari al 25,2% di share. In pratica un telespettatore su quattro di coloro che ieri sera guardavano la tv ha scelto la fiction con Terence Hill. Su Canale 5 Non si Ruba a casa dei Ladri 10,6% di share. Su Rai2 Il Giustiziere della Notte Death Wish 7,2%. Su Italia 1 Alice attraverso lo specchio 6,1%. Su Rai3 Filumena Marturano con Massimo Ranieri 2,7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 7,6%. Su La7 PiazzaPulita 6,8%. Su Tv8 la gara di Europa League Wolfsburg-Shakhtar Donetsk 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 6,3 milioni e il 20,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 6 milioni con il 19,2%. Su Rai2 Tg2 Post 5,9%. Su Italia1 CSI 3,7%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,9% e Un Posto al Sole 6,2%. Su Rete4 Stasera Italia 5,2%, su La7 Otto e Mezzo 8%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,3%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 6,4 milioni (23,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 5,4 milioni con il 20,5%. In seconda serata su Rai1 Tg1 Speciale Zona Rossa 14,3%, su Canale 5 L’Intervista 8,5%. Alle 20 grandi ascolti per i tiggì: Tg1 7,8 milioni (26,2%), Tg5 6,9 milioni (23%). Nel daytime cresce la Vita in diretta 3.160.000 spettatori con il 17%. Va sempre forte Storie Italiane 18%. Su Sky Uno/+1 e on demand, l’esordio di Family Food Fight ha totalizzato 453.136 spettatori con l’1,23% di share Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA