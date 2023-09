Ascolti Tv 10 settembre 2023, la Ragazza e l'Ufficiale supera l'Allieva in replica. Bene Affari Tuoi

Ascolti Tv domenica 10 settembre 2023, in prima serata su Rai1 L’Allieva 3 in replica ha conquistato una media di 1.765.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 La Ragazza e l’Ufficiale fa meglio con una media di 1.696.000 spettatori e share del 14.6%. Su Rai2 Pompei 1.053.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 FBI: Most Wanted 972.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Rachel 755.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Zona Bianca 786.000 spettatori (6.6%). Su La7 The Worth Il patto 306.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 535.000 spettatori (3.7%). Sul Nove la replica di Only Fun Comico Show 413.000 (2.9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 il ritorno di Affari Tuoi è scelto da 3.387.000 spettatori (20.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint Estate registra 2.341.000 spettatori con il 14.3%. Su Rai 3 Blob 618.000, 4,1%; Sapiens Files 679.000, 4,2%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.176.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 Caduta Libera Story 1.753.000 (14.9%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai 3 In mezz’ora, prima puntata con Monica Maggioni, ha registrato una media di 840.000, 7,3%, e nel segmento Il mondo di In Mezz’Ora 622.000, 6,16%; Kilimangiaro Collection 602.000, 6,8%. Su Canale5 va sempre forte Verissimo 1.892.000, 21,5% e nel segmento Giri di Valzer 1.695.000, 19,4%.

In seconda serata senza la Serie A cala la Domenica sportiva su Rai 2: 405.000 telespettatori, share 4,7%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 11:14

