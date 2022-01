Ascolti Tv 10 gennaio 2022, Non mi lasciare e Gf Vip si dividono la serata

Ascolti del 10 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 la prima puntata della fiction Non mi lasciare con Vittoria Puccini ha ottenuto una media di 4.561.000 spettatori. Share 20,3%. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2021 con Alfonso Signorini 3.375.000 (21,4%). Su Rai3 Report con Sigfrido Ranucci 1.907.000 (8,4%). Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso 1.000.000 (4,5%). Su Italia1 Freedom oltre il confine, con Roberto Giacobbo 935.000 (4,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro 793.000 (4,4%). Su La7 il thriller politico The International 680.000 (3%). Su Nove il film Beverly Hills Cop Un piedipiatti a Beverly Hills con Eddie Murphy 321.000 (1,4%). Su Tv8 il film Creed Nato per combattere con Sylvester Stallone 248.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.353.000 (21,2%), su Canale5 Striscia la Notizia 3.999.000 (15,9%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.724.000 (6,8%), su La7 Otto e Mezzo 1.865.000 (7,3%), su Rete4 Stasera Italia 1.152.000 (4,7%) nella prima parte e 1.093.000 (4,3%) nella seconda, su Rai2 Tg2 Post 1.062.000 (4,2%),

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.118.000 (19,7%), Tg1 5.650.000 (24,1%). Su Canale5 Avanti un Altro! 4.187.000 (20,3%), Tg5 4.623.000 (19,5%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Storie Italiane 1.125.000 (19,2%) e nel pomeriggio su Rai1 Vita in Diretta 2.617.000 (18%), Conferenza Draghi 3.411.000 (19,7%). Su Canale5 Amici 2.338.000 (19,4%), Gf Vip 2.269.000 (18,7%).

