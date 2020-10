Ascolti 12 ottobre 2020, per Chiara Ferragni la tv non è social

Ascolti Tv lunedì 12 ottobre 2020. Su Rai1 la fiction in prima visione Io Ti Cercherò con Alessandro Gassmann ha conquistato 4.649.000 spettatori pari al 19,5% di share (primo episodio: 4.945.000 e 19%; secondo episodio: 4.370.000 e 20,2%). Su Canale 5 – dalle 21.28 all’1.10 - Grande Fratello Vip 5 è stato seguito da una media di 3.120.000 spettatori e 18,7%. (25,7% il Gf Night). Su Rai2 Chiara Ferragni non buca il video. Il docufilm Unposted è stato visto da 918.000 spettatori pari al 3,7% di share. A seguire Fenomeno Ferragni, con Simona Ventura, 664.000 e il 4,1%. Su Italia 1 il lungo speciale delle Iene Do you know Mirko Scarcella? 1.343.000 con il 7,7%. Su Rai3 Presa Diretta 1.419.000 e 5,8%. Su Rete4 Quarta Repubblica 1.084.000 e 5,9%. Su La7 Grey’s Anatomy 16 registra 610.000 spettatori e il 2,5%. Su Tv8 il finale della terza stagione di Gomorra 600.000 e 2,5%. Sul Nove Hitman L’Assassino ha raccolto 397.000 spettatori con l’1.6%.

In fascia Acce su Rai1 Soliti Ignoti 4.975.000 (18,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.816.000 (17,8%). Su La7 Otto e Mezzo 2.072.000 (7,7%), su Rete4 Stasera Italia 1.531.000 (5,8%) nella prima parte e 1.491.000 (5,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.100.000 (4%). Su Italia1 CSI 1.120.000 (4,2%). Su Rai3 Tutto su Mia Madre 1.260.000 (4,9%) e Un Posto al Sole 1.804.000 (6,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 679.000 (2,5%). Su Tv8 Guess My Age 569.000 (2,1%). Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.594.000 (22,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.810.000 (19,4%).

Nel daytime da segnalare la crescita su Rai1 di Oggi è un Altro Giorno 1.676.000 (12%). La Vita Diretta 1.917.000 (15,8%), su Canale 5 Uomini e Donne 2.973.000 (22,4%). In seconda serata su Rai1 Sette Storie di Monica Maggioni è stato seguito da 1.175.000 spettatori con il 9,9% di share.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA